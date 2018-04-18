Ölen annesinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Hindistan'da ölü olan anne filin yanından bir an olsun ayrılmayan 2 yaşındaki yavru filin görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Bir ormanın içinde ölü bulunan fili ekiplerin saatler süren kaldırma çalışması sırasında yavru filin davranışı dikkatlerden kaçmadı.

Annesini defalarca dürten ve onun uyandırmaya çalışan yavru filin çabası izleyenleri üzdü. Bölgedeki ekipler, anne filin yüksek bir tepeden düşerken ağaca takıldığını ve bu yüzden öldüğünü belirtti.