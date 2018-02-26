HABER

Ölen sahibini telefonda gören kedinin inanılmaz tepkisi

İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2018 10:41 | Son Güncelleme

Ölen sahibini telefonda gören kedinin tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ölen sahibinin telefonda resmini gördüğünde kedinin verdiği tepki izleyenleri duygulandırıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TELEFON kedi

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
YUHHHHHHH YALANIN KUYRUKLUSU!!!!!! MÜZİK DİNLİYOR O KEDİ!!!!!!! NASIL OLSA YALANCIYI GİBMİYORLAR YA SALLAYIN DURUN!!!!!!
fru_fru KEDİLER MÜZİKTEN HOŞLANMIYORLAR..AYRICA HİÇ KEDİN OLMADIĞI BELLİ
Diğer Haberler
Samsunlu genç “Çarşamba şivesi” ile fenomen oldu

Samsunlu genç “Çarşamba şivesi” ile fenomen oldu

Hindistan'da fil adama saldırdı! İşte o anlar...

Hindistan'da fil adama saldırdı! İşte o anlar...

Hamile kadının dansı sosyal medyayı salladı

Hamile kadının dansı sosyal medyayı salladı

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu Arapları şoke etti

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu Arapları şoke etti

Güvercinin ağzındaki yemi alıp böyle yedi

Güvercinin ağzındaki yemi alıp böyle yedi

Yere atılan çöpleri toplayan fil görenleri şaşkına çevirdi

Yere atılan çöpleri toplayan fil görenleri şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.