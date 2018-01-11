Ölü taklidi yapan horoz küçük kızı korkuttu

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Mutlu Köyü’nde ikamet eden 12 yaşındaki Betül Aksoy, evin bahçesinde horozuyla oyun oynuyordu. Bu anlar ise Betül’ün yanındaki kişi tarafından telefon ile kayıt altına alındı. Görüntüde, 12 yaşındaki Betül horozla oyun oynuyor ve ısrarla horozun yere yatmasını istiyor. Uzun bir uğraş sonucunda horoz pes ediyor ve yere uzanıyor. Kız horozu okşamaya başlıyor. Betül, belli bir süre sonra horozun kalkmasını istiyor. Horoz adeta Betül’ün başından gitmesi için ölü taklidi yapıyor ve kız korku dolu anlar yaşıyor. 12 yaşındaki Betül korktuğu için annesine sesleniyor ve koşarak oradan uzaklaşıyor. Horoz ise Betül’ün uzaklaştığından emin olduktan sonra yavaş yavaş hareket ediyor ve yanına yaklaşan tavuğu görünce bir anda canlanıyor.
Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!
Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar
Ünlü sanatçı askerlere konser verdi
Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!
Hastanede mide bulandıran olay! Kantinde engelli kızı taciz etti
18 yaşındaki genç hamilelik testi yaptırdı! Sonucu görünce şoke oldu
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü!
Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!
Çıplak yatak pozunun ardından 'Türk lokumu' paylaşımı!
Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek
Okuyucu Yorumları 0 yorum