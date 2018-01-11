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Ölü taklidi yapan horoz küçük kızı korkuttu

İLGİNÇ HABERLER | 11.01.2018 20:39 | Son Güncelleme 9 saat önce

Horozla oyun oynayan 12 yaşındaki Betül Aksoy, horozun bir anda ölü taklidi yapmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Mutlu Köyü’nde ikamet eden 12 yaşındaki Betül Aksoy, evin bahçesinde horozuyla oyun oynuyordu. Bu anlar ise Betül’ün yanındaki kişi tarafından telefon ile kayıt altına alındı. Görüntüde, 12 yaşındaki Betül horozla oyun oynuyor ve ısrarla horozun yere yatmasını istiyor. Uzun bir uğraş sonucunda horoz pes ediyor ve yere uzanıyor. Kız horozu okşamaya başlıyor. Betül, belli bir süre sonra horozun kalkmasını istiyor. Horoz adeta Betül’ün başından gitmesi için ölü taklidi yapıyor ve kız korku dolu anlar yaşıyor. 12 yaşındaki Betül korktuğu için annesine sesleniyor ve koşarak oradan uzaklaşıyor. Horoz ise Betül’ün uzaklaştığından emin olduktan sonra yavaş yavaş hareket ediyor ve yanına yaklaşan tavuğu görünce bir anda canlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kız horoz Betül Aksoy

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