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Ölüm böyle geldi! O anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.03.2018 17:49 | Son Güncelleme

Bay Yegorov isimli adamın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Moskova'da gerçekleşen olayda hırsızlıkla suçlanan 75 yaşındaki Bay Yegorov isimli adam, bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte o anlar...

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kalp krizi Moskova Rusya bay yegorov

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