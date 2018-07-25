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Ölüm teğet geçti: O anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

Çin'de bir işçi tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Tonlarca ağırlıktaki makinenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çin’de bir işçi kullandığı ağır makinenin devrildiğini fark edince can havliyle yerinden fırladı. Makinenin üzerine düşmesinden kıl payı kurtulan adam ölümden dönerken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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çin iş makinesi işçi iş kazası

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