HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ölümcül oyun kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 16:05 | Son Güncelleme

Otoyolda kaydedilen görüntüler izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

Suudi Arabistan'da bir adam otoyolda hızla gelen TIR'ın önüne atlayıp o anları kameraya kaydetti. Son anda tırın önünden çekilen adam ölümcül oyununu sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklandı.

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
Çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştıÇocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı
SpaceX, Falcon 9 roketiyle 7 uydu fırlattı SpaceX, Falcon 9 roketiyle 7 uydu fırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı

Çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı

SpaceX, Falcon 9 roketiyle 7 uydu fırlattı

SpaceX, Falcon 9 roketiyle 7 uydu fırlattı

Sel sularındaki köpeği böyle kurtardı

Sel sularındaki köpeği böyle kurtardı

Yavru domuzu yakalayan adama şok

Yavru domuzu yakalayan adama şok

Forkliftle yapılan oyun dehşete dönüştü

Forkliftle yapılan oyun dehşete dönüştü

Küçücük delikten geçebilen kedi

Küçücük delikten geçebilen kedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.