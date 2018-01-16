Ölümden böyle kurtardı! O anlar kamerada

İngiltere’de yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan olayda bir adam telefonla konuştuktan sonra öfkeleniyor ve o sırada geçmekte olan bir trenin önüne atmaya karar veriyor kendini. Neyse ki kahraman bir kadın durumu fark edip saniyeler içinde adamı kurtardı.