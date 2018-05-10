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Ölümden kıl payı kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2018 22:54 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan olayda, hız yapan bir sürücü aracının kontrolünü kaybediyor ve önce kenardaki arabaya çarpıyor.

ABD'de arabası bozulan bir adam polisin de yardımıyla arabasını çekiciye yüklemeye çalışıyor. O arada aşırı hız yapan bir sürücü aracının kontrolünü kaybediyor ve önce kenardaki arabaya çarpıyor. Ardında da takla atıyor. Aracının yanında bekleyen adam ölümden kıl payıyla kurtulurken olay kameraya böyle yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kaza polis

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