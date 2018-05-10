Ölümden kıl payı kurtuldu

ABD'de arabası bozulan bir adam polisin de yardımıyla arabasını çekiciye yüklemeye çalışıyor. O arada aşırı hız yapan bir sürücü aracının kontrolünü kaybediyor ve önce kenardaki arabaya çarpıyor. Ardında da takla atıyor. Aracının yanında bekleyen adam ölümden kıl payıyla kurtulurken olay kameraya böyle yansıyor.

