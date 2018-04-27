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Ölümden kurtardığı kirpi ve yavrularını besleyen teyze

İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Ölümden kurtardığı kirpi ve yavrularını besleyen teyze sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yolda ezilmek üzereyken kurtardığı kirpiye sahip çıkan yüreği güzel kadın sosyal medyanın gündemi oldu. Kirpiye ve yavrularına anne şefkati ile yaklaşan kadının görüntüleri izlenme rekoru kırıyor.

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Kirpi Besleme

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