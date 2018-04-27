Ölümden kurtardığı kirpi ve yavrularını besleyen teyze

Yolda ezilmek üzereyken kurtardığı kirpiye sahip çıkan yüreği güzel kadın sosyal medyanın gündemi oldu. Kirpiye ve yavrularına anne şefkati ile yaklaşan kadının görüntüleri izlenme rekoru kırıyor.
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