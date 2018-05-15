Ölümden saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz 7 Şubat Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Sarıyer İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyirci Koordinatörü olan Hanife Doğan yaşadığı siteden çıkarak servisle okuldan eve gelen yeğenini almak için yolun karşısına geçmek istedi. Yürüdüğü esnada ayağı mazgala takıla kadın dengesini kaybederek yere düştü. O esnada geri manevra yapan servisin yanına düşen kadın başını otomobile çarptı. Saliselerle ölümden kurtulan kadın çevredekilerin bağırmasıyla son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

