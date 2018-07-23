Ölüyü diriltemeyen sahte peygamber linç edildi!

Aile, Biftu'nun mezardan çıkarılmasını kabul etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan "ölü diriltme" seansında Getayawkal Ayele, cesedin üzerine oturarak "Belay, Uyan" diye bağırdı. Bazı aile üyelerinin baygınlık geçirdiği seans sonunda ölü dirilmedi.

POLİS KURTARDI

Öfkeli aile üyeleri tarafından dövülmeye başlanan Ayele polis tarafından kurtarıldı. Ancak ölülerin rahatsız edilmesini suç sayan Etiyopya yasalarına muhalefetten gözaltına alındı.

