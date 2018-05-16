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Önce dışkısını yaptı sonra garsona fırlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2018 22:26 | Son Güncelleme

Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç görüntüde, kızgın kadın garsona kızıyor ve dışkısını fırlatıyor.

Kahve dükkanında bir şeylere kızan kadın, dışkısını yaparak garsonların üzerine fırlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kahve dükkanı sosyal medya Garson

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