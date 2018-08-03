Onlarca bardak boş kaldı! Zoru başardı

Elindeki topu bardakların olduğu yere atan adam beklemediği sonuçla karşılaştı. Onca bardak varken topun hiçbirine girmemesi adamın şovuna farklı bir boyut kazandırıyor. İşte o görüntü.
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