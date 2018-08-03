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Onlarca bardak boş kaldı! Zoru başardı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaşmak için bir video çeken adam zoru başardı.

Elindeki topu bardakların olduğu yere atan adam beklemediği sonuçla karşılaştı. Onca bardak varken topun hiçbirine girmemesi adamın şovuna farklı bir boyut kazandırıyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
bardak top

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