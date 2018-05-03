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Onlarca kişi havada asılı kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 08:23 | Son Güncelleme

Japonya'da bir lunaparkta 'roller coaster'da yaşanan arıza, korku dolu saatler yaşanmasına neden oldu. 60'tan fazla kişi 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi.

Japonya'nın Osaka kentinde bulunan bir eğlence merkezinde hız treni arıza yaptı. Bilgisayar sistemi raylarda olası bir arıza tespit edince saatte 140 kilometre hızla giden tren acil fren sistemiyle durdu.

O anda içinde 64 kişinin bulunduğu vagonlardan biri, 1 kilometrelik parkurun tam ortasında, yerden 30 metre yükseklikte ve baş aşağıydı. Turistleri kurtarmak için operasyon düzenlendi.

Yürekleri ağızlara getiren olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kurtarılanlar acil durum merdivenlerinden aşağı indirildi. Lunapark işletmesi, soruna raylarda bulunan motor sisteminin, sensörlerin bir sorun algılaması üzerine durdu. 'Uçan dinazor' isimli hız treni son iki yılda üç kez daha arızalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya RollerCoaster arıza

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