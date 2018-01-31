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Onları görenler gözlerine inanamıyor

İLGİNÇ HABERLER | 31.01.2018 18:47 | Son Güncelleme

Rusya'nın Moskova şehrinde tekerlekli sandalyeyi iten ayıyı görenler gözlerine inanamadı. Antrenör Oleg Aleksandrov, Nizhegorodsky sirkinde gösteri sırasında 18 metreden yere çakıldı. İki bacağı ve bir kolu kırılan Aleksandrov, o sıralarda 3 yavru ayıyı besliyordu. Ancak Oleg, geçirdiği bu talihsiz kaza sonucu ayıların kendisini tanımayacağından çok korkuyordu. Ta ki onlarla yeniden karşılaşıncaya kadar. "Beni artık kokumdan tanıyorlar" diyen Aleksandrov, ayılardan biriyle dışarı çıkarak geziyor. Onları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken aralarında oluşturdukları dostluk bağı ile herkese örnek oluyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Moskova ayı sirk Oleg Aleksandrov

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bir haberde Türkiyede katledilen yavru köpekler var diğer tarafta ayı ile dost olan başka ülke vatandaşı. Yazık gerçekten.
Ayıdan dost olmaz. Bir gün de sahibini parçalayan ayı şeklinde haberlere konu olur.
Kaldırımları yayalara tekerleklı sandalyalarında mahsur bırakan kaldırım magandası arac sahıplerı 1 ayıdan ınsanca! örnek alsınlar
kimi hayvanlar var işte spor adı altında bu canlıları öldürür kimi hayvanlar var işte muhtaç olan insana da yardım eder kokusundan tanır.
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