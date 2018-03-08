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Orangutanın elindeki sigarayı görenler şaşkına döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2018 22:48 | Son Güncelleme

Endonezya'daki Bandung Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerin attığı bir sigarayı alıp içen orangutan görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin ardından hayvanları koruma dernekleri harekete geçti. Animal Welfare Society, hayvanat bahçesindeki hayvanların korunması için yetkililere çağrı yaptı.

Endonezya'daki hayvanat bahçesinde görüntüleri çeken kişi ismini vermedi. Video 6 Mart günü Animal Welfare Society'den Marison Guciano tarfından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Topluluk, hayvanat bahçesindeki hayvanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu. Bandung Hayvanat Bahçesi, altyapı ve yaşam standartları konusunda en kötü durumdaki tesislerden biri olarak rapor ediliyor. Bandung, uluslararası imza kampanyası platformu change.org'da açılan 'ölüm hayvanat bahçesi' olarak nitelendi ve buradaki koşulların iyileştirilmesi çağrısına bir milyondan fazla kişi imza verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Animal Welfare Society orangutan sigara

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