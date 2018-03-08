Orangutanın elindeki sigarayı görenler şaşkına döndü

Endonezya'daki hayvanat bahçesinde görüntüleri çeken kişi ismini vermedi. Video 6 Mart günü Animal Welfare Society'den Marison Guciano tarfından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Topluluk, hayvanat bahçesindeki hayvanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu. Bandung Hayvanat Bahçesi, altyapı ve yaşam standartları konusunda en kötü durumdaki tesislerden biri olarak rapor ediliyor. Bandung, uluslararası imza kampanyası platformu change.org'da açılan 'ölüm hayvanat bahçesi' olarak nitelendi ve buradaki koşulların iyileştirilmesi çağrısına bir milyondan fazla kişi imza verdi.
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