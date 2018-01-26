Kenya'da kameraya kaydedilen görüntüde yeni doğan bir fil yavrusu, anne filin yanında dolaşırken ormanlar kralı aslan büyük bir şok yaşadı. Arkadan gelerek yavru file saldırmak için koşan aslan, büyük filin durumu erken fark etmesi sonrasında bir anda kaçmaya başlıyor.
Ormanlar kralı aslan rezil oldu yorumlarının yapıldığı bu görüntü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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