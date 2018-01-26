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Ormanlar kralı aslan rezil oldu!

İLGİNÇ HABERLER | 26.01.2018 19:04 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kenya'da kameraya kaydedilen görüntüde yeni doğan bir fil yavrusu, anne filin yanında dolaşırken ormanlar kralı aslan büyük bir şok yaşadı. Arkadan gelerek yavru file saldırmak için koşan aslan, büyük filin durumu erken fark etmesi sonrasında bir anda kaçmaya başlıyor.

Ormanlar kralı aslan rezil oldu yorumlarının yapıldığı bu görüntü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Aslan fil

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