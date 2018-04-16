Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kolombiya’da havai fişek satışı yapılan bir iş yerinde yaşanan patlamalar, amatör kameraya yansıdı. Havai fişekler art arda infilak ederken, çevrede büyük toz bulutları oluştu.
Görüntüyü kayda alan kişiyse panik içinde kaçtı. Görüntüyü kayda alan kişi panik içinde kaçtı. Patlamalar sırasında yangının da çıktığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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