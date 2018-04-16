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Ortalık bir anda savaş alanına döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

Kolombiya’da havai fişeklerin art arda patlaması sonucu ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Kolombiya’da havai fişek satışı yapılan bir iş yerinde yaşanan patlamalar, amatör kameraya yansıdı. Havai fişekler art arda infilak ederken, çevrede büyük toz bulutları oluştu.

Görüntüyü kayda alan kişiyse panik içinde kaçtı. Görüntüyü kayda alan kişi panik içinde kaçtı. Patlamalar sırasında yangının da çıktığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya havai fişek patlama

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