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Oruç tutan öğrencinin iftar hayali kahkahaya boğdu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Oruç tutan öğrencinin akşam iftar yemeğinde yiyeceği yemekleri anlattığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Öğretmenin oruç tutan öğrencisine iftarda ne yapacaksın sorusu üzerine çok acıkan ufaklığın cevabı sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ORUÇ Ramazan öğrenci sosyal medya

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