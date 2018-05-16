Oruç tutmak yerine Beşiktaş'ı tutmak istiyor. Hiçbir şey yemediği için 'sen en iyisi oruç tut' diyen büyüğüne 'ben Beşiktaş'ı tutmak istiyorum' diyen ufaklığın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

