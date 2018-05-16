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Oruç tutmak yerine Beşiktaş'ı tutmak istiyor

İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2018 16:11 | Son Güncelleme

Görüntüdeki sevimli küçük kızın oruç tutmak yerine Beşiktaş'ı tutmak istemesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oruç tutmak yerine Beşiktaş'ı tutmak istiyor. Hiçbir şey yemediği için 'sen en iyisi oruç tut' diyen büyüğüne 'ben Beşiktaş'ı tutmak istiyorum' diyen ufaklığın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
ORUÇ Beşiktaş sosyal medya

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