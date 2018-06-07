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Örümceğin hareketi görenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2018 10:08 | Son Güncelleme

Örümceğin hareketi görenleri şaşırttı.

Bir fanusun içinde örümceğin yaptığı hareket izleyenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir solucanın örümceğe dokunması sağlanıyor. Solucanın örümceğe dokunmasından sonra örümceğin yaptığı davranış ise merak konusu oldu. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Örümcek solucan

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