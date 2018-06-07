Örümceğin hareketi görenleri şaşırttı.

Bir fanusun içinde örümceğin yaptığı hareket izleyenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir solucanın örümceğe dokunması sağlanıyor. Solucanın örümceğe dokunmasından sonra örümceğin yaptığı davranış ise merak konusu oldu. İşte o görüntü.

