Otizimli gence önce öğretti sonra yardım etti

17 yaşındaki Jack Ryan Edwards otizmli bir genç. Babasıyla bir markete gittiğinde ise o sırada rafları yerleştiren çalışanın yaptığı iş tarafından büyülenen Jack, çalışanı izlemeye başladı. Durumu fark eden market çalışanı Jordan Taylor ise Jack'in büyülendiği raf dizme işini kendisinin yapmasının yolunu açarak otistik gence yarım saat boyunca yardım etti.



