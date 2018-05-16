Otobüse binmek isteyen yaşlı adam dehşeti yaşadı

Çin'de yaşlı bir adamın otobüse yetişmek isterken yaşadığı olay görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde yaşlı adam, ağır adımlarla otobüse binmeye çalışırken, acele eden otobüs şoförü kapıyı kapatıyor. Kapının kapandığını gören yaşlı adam şemsiye uzatıyor ve şemsiye kapanan kapının arasında sıkışıyor.

Ancak durumu fark edemeyen otobüs şoförü hareket ediyor. Şemsiyeyi de bırakmayan yaşlı adam bir anda yere düşüyor ve otobüsün altına sürükleniyor. Son anda durumu anlayıp frene basan otobüs şoförü, yaşlı adamın arka tekerin altında kalmasına engel oluyor. İşte o olay görüntü!

