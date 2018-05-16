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Otobüse binmek isteyen yaşlı adam dehşeti yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

Çin'de yaşanan bir olayın görüntüsüyle, otobüs şoförünün hatası ortaya çıktı.

Çin'de yaşlı bir adamın otobüse yetişmek isterken yaşadığı olay görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde yaşlı adam, ağır adımlarla otobüse binmeye çalışırken, acele eden otobüs şoförü kapıyı kapatıyor. Kapının kapandığını gören yaşlı adam şemsiye uzatıyor ve şemsiye kapanan kapının arasında sıkışıyor.

Ancak durumu fark edemeyen otobüs şoförü hareket ediyor. Şemsiyeyi de bırakmayan yaşlı adam bir anda yere düşüyor ve otobüsün altına sürükleniyor. Son anda durumu anlayıp frene basan otobüs şoförü, yaşlı adamın arka tekerin altında kalmasına engel oluyor. İşte o olay görüntü!

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Şoför koltuğunu boş bırakarak araba kullanan trafik canavarı kameradaŞoför koltuğunu boş bırakarak araba kullanan trafik canavarı kamerada
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Anahtar Kelimeler:
çin yaşlı adam OTOBÜS

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