Otobüste böyle kalp krizi geçirdi, şoför otobüsü hastaneye sürdü

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde, Fatih ile Çekirge Devlet Hastanesi arasında çalışan 19 D Özel Halk Otobüsü'nde meydana geldi. Gökhan Taç (29) isimli halk otobüs şoförü, Sırameşeler Metro İstasyonu'nda yaşlı bir çifti otobüsüne aldı. Bir süre otobüsüyle ilerleyen Taç ve içerisindeki yolcular, eşinin yanında oturan yaşlı adamın fenalaştığını fark etti. Bunun üzerine Taç, direksiyonu kırarak otobüsünü acil servise sürdü. Yolcularla birlikte hiç bir durakta durmayan şoför, otobüsüyle kalp krizi geçiren yaşlı adamı Çekirge Devlet Hastanesi'nin aciline götürdü. Taç'ın haber vermesiyle acil servis önünde bekletilen sedyeye bindirilen yaşlı adam hastanenin içerisine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Otobüs seyir halinde iken, yaşlı adamın terlediği ve eşinin yüzünü sildiği görülüyor. Bir kaç saniye sonra ise, yaşlı adam fenalaşıyor. Eşinin haber vermesi üzerine ayaklanan yolcular yaşlı adama ilk müdahaleyi yapıyor. Daha sonra otobüs şoförü, hiç bir durakta durmayıp, yaşlı adamı Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüyor.