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Otobüste şaşkına çeviren olay!

İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

Çin'de bir otobüste adamın sırt çantası bir anda alev aldı. Yaşanan panik anı otobüsün kamerasına yansıdı.

Çin'de yolda seyir halinde olan otobüsün içinde bulunan yolcular, bir anda yükselen ışığı görünce neye uğradığını şaşırdı. Bir adamın sırtındaki sırt çantası bir anda yanmaya başladı.

Guangdong eyaletinde kayda geçen olayda adamın sırt çantasında bulunan harici şarj cihazı, bir anda alev topuna dönüyor. O an yaşadığı panikle çantasını yere atan adam kendi çabalarıyla alevlerden kurtulmaya çalışıyor.

Otobüs şoförünün arka kapıyı açtıktan sonra yaptığı uyarısı üzerine, adam sırt çantasını dışarı attı. Patlamada sonra halen kıvılcımları görülen çanta otobüsün dışına çıkarılırken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

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