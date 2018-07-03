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Otobüste tuhaf kavga

İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2018 22:57 | Son Güncelleme

Otobüste kaydedilen bu görüntü izleyenleri güldürüyor. İki yolcunun cam açma kapa kavgası böyle görüntülendi.

Yolcuların cam açma kapama kavgası izleyenleri kahkahaya boğuyor. Seyir halindeki otobüste erkek ve kadın yolcunun birbirlerine tek kelime söz etmeden cam açma kapama kavgası kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS kavga CAM

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