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Otobüste uyuklayan kadın böyle düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2018 17:12 | Son Güncelleme

Otobüste yolculuk yaparken içi geçen kadın koltuktan böyle düştü.

Yorgunluktan kafasını tutamayan zavallı kadın otobüste uyuklarken içi geçiyor ve koltuktan düşüyor. O anlar amatör kamera tarafından böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS kadın

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işten geliyordur. çalışmıştır emekçidir.
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