HABER

Otobüsten inen adam şoku yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

Otobüsten inen adam şoku yaşadı.

Otobüsten inen bir adam, arkadan gelen motosiklet sürücüsünün önüne düştü. Hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam eden sürücünün o andaki görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Yurtdışında bir yerde yaşandığı tahmin edilen olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Motosiklet OTOBÜS

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendisini köpek sanan yavru fil

Kendisini köpek sanan yavru fil

Temizliğin son ustası

Temizliğin son ustası

Yıldırım düşen ağaç bakın ne hale geldi

Yıldırım düşen ağaç bakın ne hale geldi

Bu kadarına da pes! Direksiyonsuz araba kullandı

Bu kadarına da pes! Direksiyonsuz araba kullandı

Keçilere fısıldayan adam!

Keçilere fısıldayan adam!

Bakışlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Bakışlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.