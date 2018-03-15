Otobüsten inen adam şoku yaşadı.

Otobüsten inen bir adam, arkadan gelen motosiklet sürücüsünün önüne düştü. Hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam eden sürücünün o andaki görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Yurtdışında bir yerde yaşandığı tahmin edilen olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.