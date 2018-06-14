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Otobüsten inen adama büyük şok!

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

Otobüsten inen adama büyük şok!

Kolombiya'da otobüsten inen adam arkadan gelen motosikleti fark etmeyince büyük bir kaza atlattı. Motosikletlinin de fark etmediği otobüsten inen adam, bir anda kendisini motosiklet tekerlerinin önünde buldu. Neyse ki büyük bir kaza yaşanmadan olay atlatılırken, iki kişi uzun süre olay hakkında konuştu. İşte her an herkesin başına gelebilecek o gizli tehlikeye ait görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya OTOBÜS Kaza Motosiklet

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