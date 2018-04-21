Otobüsü kullanırken dizi izledi

New York'ta çekildiği belirtilen görüntüde otobüs şoförü aracı kullanırken bir yandan da telefondan yayın izledi. 53 yaşında olduğu belirtilen şoförün bu görüntüsü korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Görüntüyü çeken kişi ise panik yaşadığını belirterek bu görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Yanında bulunan eşi ile sürücüyü uyarmak istediğini belirtti ancak alacakları tepkiden çekindikleri için yarıda bulunmadıklarını dile getirdi.
Görüntüyü paylaşan kişi yaklaşık 20 dakika boyunca izlediğini iddia etti. İşte şoförün o görüntüsü.
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