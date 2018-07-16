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Otobüsü soyan hırsız fil sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2018 20:25 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsünün önünü kesen fil, yiyecekleri yemeye çalıştı.

Hindistan'da bir yolcu otobüsünün camından hortumunu uzatıp içerideki yiyecekleri yemeye çalışan fil sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS Hindistan fil

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