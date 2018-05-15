Otomobil anne ile kızına böyle çarptı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda plakası öğrenilemeyen bir otomobilin, yaya geçidinde çarptığı Lütfiye Kanadıkırık (31) kaza yerinde, kızı Hatice Sinem Kanadıkırık (5) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hamile olan annenin karnındaki 5 aylık erkek bebeği ise sezaryenle dünyaya getirilerek yoğun bakıma alındı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ve bir araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anları kazanın olma sebebini ortaya çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 kişinin ölümüne neden sürücüyü tespit etmek adına güvenlik, mobese kameralarını başta olmak üzere Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını tek tek inceledi.

Onikişubat İlçesi bağlı Fatih Mahallesi’nde ikamet eden şüphelinin evine operasyon yapan polis, fabrika işçisi olduğu Selçuk G. K.'yı (22) yakaladı. Gözaltına alınan Selçuk G. K., ilk ifadesinde suçunu reddetti. Selçuk G. K., evinin önüne geçmiş tarihte kaza yaptığı hasarlı bir başka otomobil koyarak, polisi yanıltmaya çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Selçuk G. K, sağlık raporu için geldiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere, pişman olduğunu söyledi.

