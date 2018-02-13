Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

Gaziantep merkezinde trafikte aracının bagajında iki çocuk taşıyan sürücü bir süre ilerledikten sonra bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Seyir halinde ilerleyen arabanın bagajının açık halde ilerlemesi trafikteki diğer sürücüler şaşırttı. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar ise bagajda bulunan çocukları fark edince cep telefonuna sarıldı.

Trafikte dakikalarca seyir eden sürücü ve bagajındaki çocukların yolculuğu cep telefonları ile görüntülendi. (İHA)