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Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 13.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te seyir halinde bagajı açık şekilde giden araç tehlike saçtı.

Gaziantep merkezinde trafikte aracının bagajında iki çocuk taşıyan sürücü bir süre ilerledikten sonra bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Seyir halinde ilerleyen arabanın bagajının açık halde ilerlemesi trafikteki diğer sürücüler şaşırttı. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar ise bagajda bulunan çocukları fark edince cep telefonuna sarıldı.

Trafikte dakikalarca seyir eden sürücü ve bagajındaki çocukların yolculuğu cep telefonları ile görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep bagaj yolculuk

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