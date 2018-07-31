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Otomobil kullanırken uyuyakalan adam böyle kaza yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2018 15:25 | Son Güncelleme

Otomobil kullanırken uyuyakalan adam böyle kaza yaptı.

Çin'de araba kullanırken uyuyan adamın yaptığı kaza araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuyakalmak Kaza çin

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