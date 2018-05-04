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Otomobil sandı, gerçeği fark edince gözlerine inanamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Önce otomobil sandı, gerçeği görünce kameraya sarıldı. Gülümseten görüntülerin adresi Pakistan. Bir motosikletli, yanından geçtiği aracın otomobil olmadığını görünce gözlerine inanamadı.

Önce otomobil sandı, gerçeği görünce kameraya sarıldı. Gülümseten görüntülerin adresi Pakistan. Bir motosikletli, yanından geçtiği aracın otomobil olmadığını görünce gözlerine inanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet araba Pakistan

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