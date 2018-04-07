Otomobildeki ineği görenler şaşkına döndü

Şanlıurfa’da bir vatandaşın ineği otomobilin arka koltuğunda taşıması görenleri şaşkına çevirdi. Normal bir şekilde yoluna devam eden bir otomobile dikkatlice bakan diğer sürücüler, koltukta insan yerine inek olduğunu fark etti. Cep telefonuna sarılan sürücülerden biri o ilginç anları cep telefonuyla kaydetti.