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Otomobilden para saçan sürücü hayrete düşürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2018 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de trafikte seyir halinde olan bir aracın sürücüsü camdan para saçtı, görenler hayrete düştü.

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Bosna Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir aracın sürücüsü biranda camdan para saçmaya başladı. Sürücünün saçtığı paraların yaklaşık bin TL civarında olduğu tahmin edilirken şaşkına çeviren anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Paraların gerçek olup olmadığı ise ise merak konusu oldu. (İHA)

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