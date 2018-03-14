Otomobilden para saçan sürücü hayrete düşürdü

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Bosna Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir aracın sürücüsü biranda camdan para saçmaya başladı. Sürücünün saçtığı paraların yaklaşık bin TL civarında olduğu tahmin edilirken şaşkına çeviren anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Paraların gerçek olup olmadığı ise ise merak konusu oldu. (İHA)