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Otomobili kamyonetin içerisine böyle yükledi

İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2018 14:09 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin kepçe ile kamyonetin kasasına yüklenişi görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, Adapazarı ilçesi Serpil Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil kepçe operatörünce kamyonetin arkasına yüklendi. Kepçenin park halindeki otomobili ön camından kaldırarak kamyonetin kasasına yüklenme anı vatandaş tarafından şaşkınlıkla izlendi. Şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı kepçe otomobil

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