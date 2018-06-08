Otomobili kamyonetin içerisine böyle yükledi

Olay, Adapazarı ilçesi Serpil Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil kepçe operatörünce kamyonetin arkasına yüklendi. Kepçenin park halindeki otomobili ön camından kaldırarak kamyonetin kasasına yüklenme anı vatandaş tarafından şaşkınlıkla izlendi. Şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. (İHA)

