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Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2018 21:17 | Son Güncelleme

ABD’nin New Mexico eyaletinde oldukça süratli bir otomobil, bisiklet süren bir kişiye çarptı.

Hızlı biçimde dönüş yapan otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce havaya uçtu. Önce aracın üstüne, ardından yere düşen şahıs ağır şekilde yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

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ABD New Mexico Kaza

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