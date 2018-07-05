Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce uçtu

Hızlı biçimde dönüş yapan otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce havaya uçtu. Önce aracın üstüne, ardından yere düşen şahıs ağır şekilde yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.
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