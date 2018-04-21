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Otomobilin motoruna sıkıştırılmış vaziyette iki adet canlı dana ele geçirildi

İLGİNÇ HABERLER  | 21.04.2018 09:04 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri kaçakçıların akıl almaz yöntemleriyle mücadeleye son sürat devam ediyor. Türkgözü Gümrük Kapısında bir otomobilin motoruna sıkıştırılmış vaziyette iki adet canlı dana ele geçirildi.

Türkgözü Gümrük Kapısında meydana gelen olayda, Gürcistan’dan gelerek ülkemize giriş yapmak isteyen bir otomobilin giriş kayıt ve pasaport işlemleri sırasında şoförü S.B. isimli şahsın aceleci ve şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine araç, gümrük muhafaza personelince x-ray cihazına sevk edildi.

Yapılan taramada aracın motor kısmında şüpheli bir yoğunluk olduğu fark edildi ve yapılan aramada motor silindir kapağının üzerinde yer alan plastik muhafazanın hareket ettiği görüldü. Gümrük muhafaza personelince plastik muhafaza açıldığında aracın motor kısmının küçültüldüğü ve oluşturulan özel bir bölmede ayakları bağlanmış vaziyette bir hayvan saklandığı ortaya çıkarıldı.

Hareket ettiği görülen hayvan bölmeden çıkarıldığında sığır yavrusu olduğu anlaşıldı ve daracık alana başka bir yavrunun daha gizlendiği anlaşıldı. İvedilikle tahliye edilen hayvanların bağlı olan ayakları ve ağızları çözüldüğünde maruz kaldıkları sıcaklık nedeniyle zor nefes aldıkları fark edilerek gerekli müdahalenin gerçekleştirilmesi için görevlilere haber verildi. Bölge Amirliğine getirilen yavrular yetkililer gelene kadar beslendi ve ilk müdahaleleri gerçekleştirildi.

Olay hakkında bilgilendirilen Posof Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat üzerine özel tertibat bulunan araç alıkonuldu ve şahıs hakkında Posof Cumhuriyet Başsavcılığına 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu. (İHA)

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gümrük Motor Kaçakçılık Dana

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