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Otomobilin süpermarkete girdiği anlar güvenlik kamerasında

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2018 18:14 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin markete girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marketin otoparkından çıkmaya çalışırken bir anda markete girdi. Olay anında markette bulunanlar büyük korku yaşadı. Kimsenin yaralanmadığı kaza, marketin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil market Kaza Muğla bodrum

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