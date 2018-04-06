Otomobilin üstünde baza taşıdı

Antalya’nın en işlek yerlerinden Adnan Menderes bulvarından Yener Ulusoy bulvarı güzergahında bir otomobilin üstünde bazalı yatak taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Otomobilini bir kamyonet gibi taşımacılıkta kullanan sürücü, trafiğin en kalabalık olduğu bulvar üzerinde, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti.
Başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ise otomobil sürücüsünün yatağı nasıl sabitlediği de merak konusu oldu. (İHA)
Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum