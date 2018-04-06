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Otomobilin üstünde baza taşıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2018 14:05 | Son Güncelleme

Antalya’da üstünde bazalı yatak taşıyan otomobil görenleri şaşırttı.

Antalya’nın en işlek yerlerinden Adnan Menderes bulvarından Yener Ulusoy bulvarı güzergahında bir otomobilin üstünde bazalı yatak taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Otomobilini bir kamyonet gibi taşımacılıkta kullanan sürücü, trafiğin en kalabalık olduğu bulvar üzerinde, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti.

Başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ise otomobil sürücüsünün yatağı nasıl sabitlediği de merak konusu oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya baza trafik tehlike Taşıma

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