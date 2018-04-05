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Otomobille yarışan geyikten inanılmaz hareket

İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

Safari için tura çıkan turistlerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde geyiğin yaptığı hareket izleyenleri şoke etti.

Safari için tura çıkan turistler karşılaştıkları geyiğin yaptıklarıyla adeta şoke oldu. Bir anda otomobille yarışa tutuşan geyik, aracı geçerek artistik bir finalle kayıplara karıştı.

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geyik araba Yarış

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