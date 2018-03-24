Otoyolda akılalmaz olay! Bebek arabaların arasında kaldı

Kuang Ninh eyaletinde yaşanan akıllara durgun veren olay bir araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Otoyolda seyir halinde olan sürücü, hemen önünde bir kamyonun durduğunu görüyor ve yavaşlıyor. Daha sonra yolun ortasındaki bebeği fark eden sürücü hemen aracını durduruyor. Diğer araç sürücüleri de bebeği almak için hamle yaparken, yolun karşı tarafından gelen bir kadının bebeği kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırdığı görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla birlikte bebeğin otoyola nasıl ulaştığı ve ailesinin durumu da merak konusu oldu.