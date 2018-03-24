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Otoyolda akılalmaz olay! Bebek arabaların arasında kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.03.2018 12:43 | Son Güncelleme

Vietnam'da bir bebeğin otoyola fırladığı anlar kameralara yansıdı. Sürücülerin dikkati sayesinde karşıdan karşıya emekleyen bebek kurtarıldı.

Kuang Ninh eyaletinde yaşanan akıllara durgun veren olay bir araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Otoyolda seyir halinde olan sürücü, hemen önünde bir kamyonun durduğunu görüyor ve yavaşlıyor. Daha sonra yolun ortasındaki bebeği fark eden sürücü hemen aracını durduruyor. Diğer araç sürücüleri de bebeği almak için hamle yaparken, yolun karşı tarafından gelen bir kadının bebeği kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırdığı görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla birlikte bebeğin otoyola nasıl ulaştığı ve ailesinin durumu da merak konusu oldu.

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bebek Vietnam

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