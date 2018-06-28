Otoyolda elektrik direğine böyle yıldırım düştü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken art arda düşen yıldırımlar da vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yağışın en şiddetli olduğu dakikalarda Sefaköy mevkiinde otoyolda bulunan elektrik direğine yıldırım düştü. Elektrik direğinden bir anda otoyola saçılan kıvılcımlar sürücülerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yıldırımın düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.



