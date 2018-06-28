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Otoyolda elektrik direğine böyle yıldırım düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli yağış sırasında otoyolda bulunan elektrik direğine yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken art arda düşen yıldırımlar da vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yağışın en şiddetli olduğu dakikalarda Sefaköy mevkiinde otoyolda bulunan elektrik direğine yıldırım düştü. Elektrik direğinden bir anda otoyola saçılan kıvılcımlar sürücülerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yıldırımın düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Yıldırım Sefaköy

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