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Otoyolda kadınların feci kavgası

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2018 22:58 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olayda, otoyolda iki kadının diğer araçtaki iki kişiyi darp ettiği görülüyor. Arabasından inen bir adam kavgayı ayırmak istiyor ama başarılı olamıyor. Kavga anını ise bir başka araçtaki kişi cep telefonuyla saniye saniye kaydediyor.

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ABD Florida kadın kavgası kavga

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