Otoyolda kadınların feci kavgası

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olayda, otoyolda iki kadının diğer araçtaki iki kişiyi darp ettiği görülüyor. Arabasından inen bir adam kavgayı ayırmak istiyor ama başarılı olamıyor. Kavga anını ise bir başka araçtaki kişi cep telefonuyla saniye saniye kaydediyor.
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