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Otoyolda kan donduran görüntü

İLGİNÇ HABERLER | 22.01.2018 16:13 | Son Güncelleme 1 saat önce

Otoyolda hızla seyreden iki araçtan biri diğerine arkadan kasıtlı bir şekilde çarparak savrulmasına sebep oluyor. Çarpan aracın içinde bulunan kişilerin kayda aldığı görüntüler adeta kan donduruyor. Şili'de kayda geçen görüntüler bir anda sosyal medyada yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şili Kaza

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BU KAHPE PİÇ KURULAR8 NERDE TÜRKİYEDEMİ ARKADAŞLAR BU KİŞİLER. DERHAL TESPİT EDİLİP. KOLLARI BACAKLARI SAKAT BIRAKILMALI
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