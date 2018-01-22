Otoyolda kan donduran görüntü

Otoyolda hızla seyreden iki araçtan biri diğerine arkadan kasıtlı bir şekilde çarparak savrulmasına sebep oluyor. Çarpan aracın içinde bulunan kişilerin kayda aldığı görüntüler adeta kan donduruyor. Şili'de kayda geçen görüntüler bir anda sosyal medyada yayıldı.