Otoyolda korku dolu anlar

Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde, kapasitesinden fazla hurda yüklenen kamyon trafikte adeta tehlike saçtı. Çevreden geçen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşatan kamyona yüklenen ağırlığın sağa baskı uyguladığı ve devrilme noktasına geldiği görüldü. Kamyon sürücüsünün ise, buna rağmen araçları sollaması dikkatlerden kaçmadı. Kamyon ve üzerindeki demir yığınının devrilme ihtimaline karşın diğer sürücüler dikkatli bir şekilde seyir etti.
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