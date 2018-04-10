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Otoyolda korku dolu anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 18:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da kapasitesinden fazla hurda yüklenen kamyon trafikte tehlike saçtı. Yüklenen ağırlığın sağ tarafına baskı uyguladığı kamyonun sürücüsü, bu durumda bile araçları solladı.

Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde, kapasitesinden fazla hurda yüklenen kamyon trafikte adeta tehlike saçtı. Çevreden geçen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşatan kamyona yüklenen ağırlığın sağa baskı uyguladığı ve devrilme noktasına geldiği görüldü. Kamyon sürücüsünün ise, buna rağmen araçları sollaması dikkatlerden kaçmadı. Kamyon ve üzerindeki demir yığınının devrilme ihtimaline karşın diğer sürücüler dikkatli bir şekilde seyir etti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kamyon

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