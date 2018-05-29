Otoyolda şoke eden olay! Önce bariyere çarptı ardından köprüden atladı

Rusya’nın Soçi kentinde kamyonuyla otoyolda ilerleyen 35 yaşındaki Alexei L. Seyir halindeyken bir köprü üzerindeki bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası şoka giren sürücü yolda ilerleyen diğer sürücülerin bakışları arasında kendisini köprüden aşağı attı.
HAYATINI KAYBETTİ
Bariyerlere yapışan kapıyı açamayan sürücü, aracın penceresinden çıkarak doğrudan köprünün korkuluklarına yöneldi. Koşarak bariyerlere ulaşan sürücü kendisini yaklaşık 100 metreden aşağıya bıraktı.
Sürücü yaşamını yitirirken diğer sürücülerden bazıları yaşananları cep telefonları ile çekip sosyal medyada paylaştı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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