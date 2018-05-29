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Otoyolda şoke eden olay! Önce bariyere çarptı ardından köprüden atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2018 21:13 | Son Güncelleme

Rusya’nın Soçi kentindeki bir köprü üzerinde seyir halindeyken bariyerlere çarpan sürücü, arabadan inip kendisini köprüden aşağı attı.

Rusya’nın Soçi kentinde kamyonuyla otoyolda ilerleyen 35 yaşındaki Alexei L. Seyir halindeyken bir köprü üzerindeki bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası şoka giren sürücü yolda ilerleyen diğer sürücülerin bakışları arasında kendisini köprüden aşağı attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bariyerlere yapışan kapıyı açamayan sürücü, aracın penceresinden çıkarak doğrudan köprünün korkuluklarına yöneldi. Koşarak bariyerlere ulaşan sürücü kendisini yaklaşık 100 metreden aşağıya bıraktı.

Sürücü yaşamını yitirirken diğer sürücülerden bazıları yaşananları cep telefonları ile çekip sosyal medyada paylaştı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Soçi intihar Kaza

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