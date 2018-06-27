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Oy kullanmaya giden Karadenizli amca kahkahaya boğdu

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Oy kullanmaya giden Karadenizli amca kahkahaya boğdu.

24 Haziran günü oy kullanmak için sandığı giden Karadenizli amca izleyenleri kahkahaya boğuyor.

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24 haziran seçim yaşlı amca

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